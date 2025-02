Sanremo per la Fiorentina: "Fango in paradiso" il Franchi, Zaniolo "amarcord"

Sfruttando l'inizio del Festival della Canzone italiana a Sanremo partito nella serata di ieri, la Fiorentina sui social ha scherzato abbinando qualche canzone protagonista alla kermesse ad alcuni giocatori o ad alcuni momenti della stagione dei viola. C'è per esempio "Cuoricini" cantata dai Coma_Cose abbinata all'esultanza con il cuore di Cataldi dopo il gol al Cagliari dedicato a Bove, oppure "Volevo essere un duro" del cantautore Lucio Corsi - che nel video della canzone ha coinvolto due tifosi viola come Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini - abbinata a Pietro Comuzzo.

"Damme 'na mano" di Tony Effe è De Gea che para i rigori contro il Milan, "Balorda Nostalgia" è Pepito Rossi oppure ancora "Viva la vita" di Francesco Gabbani è Edoardo Bove che saluta i tifosi. O Zaniolo che con una sua foto da bambino in maglia viola diventa "Amarcord". La frecciatina è legata alle condizioni dell'Artemio Franchi, la cui immagine in ristrutturazione è abbinata alla canzone "Fango in paradiso". Questo il simpatico post del club gigliato: