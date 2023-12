S. FRATINI A RFV, Sottil è un ragazzo, giusto si sfoghi

FirenzeViola.it

Sandro Fratini a Radio Firenze Viola

Sandro Fratini, imprenditore fiorentino, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per parlare dell'esultanza polemica di Riccardo Sottil: "E' giovane, bisogna capirlo, è giusto che come tutti i ragazzi abbia i propri sfoghi. Mi sono consolato col suo bellissimo gol. Da lui potremo avere delle grandi soddisfazioni. Gennaio? Dipende dalla volontà dei giocatori, dopodiché penso che venendo anche da un infortunio grosso come quello dell'anno scorso ha sempre giocato poco. Ha delle qualità e non c'è dubbio, a me piaceva tantissimo anche quando giocava in Primavera. Per certi versi mi piaceva più lui di Chiesa...".

Anche Batistuta al Camp Nou zittì il pubblico...

"Noi tifosi viola eravamo pochi rispetto ai catalani, eppure si sentivano solo i nostri festeggiamenti. Quel dito fu indicativo, era riferito al fatto che li aveva zittiti tutti".