RUBINHO A RFV, Portieri? Uno in Conference e uno in A

L'ex portiere Rubinho, ospite oggi su Radio FirenzeViola nel corso di “Palla al Centro”, si è espresso così sui portieri della Fiorentina: “Christensen in Germania era considerato uno di alta prospettiva. Ho conosciuto il suo allenatore dei portieri, che è uno dei migliori in Germania, e mi ha parlato benissimo di Christensen. Ma la Germania ha un modo di parare diverso rispetto all’Italia e alla Fiorentina. Se sentite tutte le mie interviste, ho sempre detto che la Fiorentina merita un portiere pesante, di personalità e che si fa sentire. Purtroppo, Christensen non è ancora questo. Speriamo cresca in fretta”.

Come vedrebbe la scelta di affidare la Conference a un portiere e il campionato a un altro?

“Fare così dà più certezze, perché sai che in Europa gioca uno e in campionato un altro. La preparazione per la partita è già diversa. La preparazione mentale cambia, ha già un che in più di sicurezza e tranquillità. Per me è valido fare così”.

