Rotan (tecnico Polissya): "La Fiorentina ha punti deboli e li conosciamo"

Conferenza stampa della vigilia anche per il Polissya Zytomyr. E per il tecnico Ruslan Rotan, che stamani ha parlato ai media presenti per parlare della sfida d'andata di Conference League contro la Fiorentina, in programma domani alle ore 20: “Siamo un po’ stanchi per i continui spostamenti, ma al tempo stesso siamo pronti per questa partita così importante per tutti noi.

Devo dire che la Fiorentina è una grande squadra, con un gioco di livello e giocatori di qualità, ma anche loro hanno dei punti deboli. Abbiamo studiato tanto i loro movimenti e le loro debolezze; proveremo a sfruttare le nostre armi per mettere in difficoltà l’avversario.”