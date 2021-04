ROMERO, ACF mi voleva ma scelsi Gasp. Vlahovic...

Intervistato dal Corriere dello Sport, il difensore dell'Atalanta Cristian Romero ha raccontato: "Il mio agente ha parlato con i dirigenti viola e con altri perché sapevo che c'erano molte squadre che mi volevano. Io però ho sempre detto che l'Atalanta era la mia prima scelta. Non solo per la Champions, ma soprattutto perché c'era Gasperini, un tecnico grazie al quale avrei potuto continuare il mio percorso di crescita. Posso dire che è stata la scelta migliore". Poi qualche battuta sul prossimo match contro la Fiorentina e contro Vlahovic: "Guardando il valore della loro rosa, è facile capire perché i viola non meritano la classifica attuale. Se sono in lotta per non retrocedere con un organico del genere significa che qualcosa non ha funzionato, ma la loro forza non è in sicurssione. Vlahovic è un giovane di talento e sta disputando una grande stagione. Speriamo che contro di noi non segni (ride, ndr)".