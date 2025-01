ROM-FIO, Troppa Roma per le viola: addio Supercoppa

Fonte: dal nostro inviato a La Spezia - A. Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce nel peggiore dei modi la finale di Supercoppa italiana femminile per la Fiorentina: le Viola, allo stadio Picco di La Spezia, sono state battute 3-1 dalla Roma al termine di una partita sfortunata in cui le calciatrici di De La Fuente hanno avuto il demerito di sprecare un paio di occasioni nel primo tempo e di subire il gol del nuovo vantaggio giallorosso dopo aver trovato il pari. Pronti via e nel primo tempo, dopo una chance di Janogy (girata sul fondo) è Glionna a siglare il gol del vantaggio della Roma con un tiro angolato che però ha trovato impreparata il portiere della Fiorentina (che ha respinto il pallone quando ormai aveva superato la linea di porta). Da allora la Viola cresce e dopo un rischio autogol di Giugliano a inizio secondo tempo fa 1-1 con Janogy, brava a trovare il pari con un rasoterra centrale.

Passano 4’ e la Roma con un colpo di testa di Giacinti fa 2-1, prima del tris giallorosso siglato all’89’ da Corelli. Il bilancio della Fiorentina con la Roma parla chiaro: dal 2018 ad oggi, 21 partite con 13 successi giallorossi, 6 pareggi e appena 2 sole vittorie viola. La Supercoppa prende la via della Capitale…