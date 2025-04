FirenzeViola Rolando Mandragora si sposa con Lucia: la foto fuori da Palazzo Vecchio

Giornata speciale per Rolando Mandragora. Non solo perché da ieri il centrocampista classe '97 è il giocatore con più presenze europee della storia della Fiorentina arrivando dopo Celje a 34 partite in maglia viola. Oggi Mandragora e la sua Lucia si sono trovati in Palazzo Vecchio per diventare marito e moglie: come mostra la foto di Firenzeviola.it, alla presenza di familiari e amici stretti con bambini, Rolando e Lucia si sono detti sì. Prima di entrare nella sede del Comune di Firenze, Mandragora è stato peraltro protagonista di un simpatico siparietto con una scolaresca di bambini che lo ha riconosciuto e ha iniziato a dire il suo nome senza avere il coraggio di avvicinarsi, quindi è stato lo stesso calciatore a dirgli di fare una foto insieme nonostante l'emozione del momento.

La commozione della serata di Celje

Ieri sera Mandragora si era commosso celebrando il suo momento e dedicando la rete del momentaneo 2-0 sul Celje, realizzata con un rigore perfetto conquistato dallo stesso centrocampista, al padre Giustino che in macchina lo ha seguito anche in Slovenia: "C’è stato qualche rimpianto nella mia carriera. Ho lavorato un sacco, mi godo davvero questo momento e sono felice. Nazionale? Lo spero tanto".

Ecco la foto che certifica il momento in cui Mandragora si è trovato fuori da Palazzo Vecchio prima di dire il fatidico sì: