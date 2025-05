Orgoglio Fiorentina, non è ancora finita. La Nazione: "Meglio di niente"

vedi letture

Contestazione, vittoria e un ricalcolo (minimo) di possibilità di giocare in Europa anche il prossimo anno. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, Fiorentina-Bologna è stato tutto questo e anche di più, tra una formazione a sorpresa proposta da Palladino (ancora panchina per Gudmundsson ma con un Kean ritrovato) e un Parisi che a un certo punto ha deciso di fare il Baggio.

Dopo un batti e ribatti con il Bologna che era riuscito a portarsi sul 2-2, ci ha pensato il risveglio di Moise Kean a lasciare a Firenze i 3 punti, lasciando anche aperta una flebile speranza europea con la Lazio a 3 punti e in svantaggio negli scontri diretti. "Meglio di niente", chiosa il quotidiano che alla fine sottolinea anche come Palladino nel post-partita abbia detto di non aver sentito la contestazione ma di capirla.