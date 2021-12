ROGGI, Puntare su Berardi non sarebbe una follia

L'ex Fiorentina Moreno Roggi si è espresso sui temi caldi in casa viola, a iniziare dalla sfida col Bologna. Ecco quanto detto ai microfoni di FirenzeViola.it a margine dell'evento tenutosi a Coverciano "Nazionale a Firenze": "La partita di domenica è complicata, di fronte ci sarà un grande Bologna. Indubbiamente la Fiorentina è un’ottima squadra, con un po’ di continuità può fare un ulteriore salto di qualità e raggiungere una posizione di classifica impensabile.A gennaio? Il mercato può aggiustare dove ci sarà qualche lacuna anche numerica. Non farei follie in questa sessione. Anche perché i giocatori ci sono, anche quelli che non hanno reso all’inizio stanno facendo bene. Penso a Callejon e Sottil. Che ben vengano giocatori che possano rinforzare la rosa, forse qualcosa davanti numericamente manca. Su Vlahovic difficile esprimersi, è tutto in evoluzione. Sicuramente alla Fiorentina servirebbe per tutto il campionato. Berardi? Non la ritengo una follia investire su un grande giocatore. Come è stato fatto con Nico Gonzalez in estate, sarebbe un grande investimento per un gran giocatore".

Infine, Roggi ha parlato della crescita di José Maria Callejon: "Credo che Callejon sia un giocatore di grande livello, non più giovanissimo, ma andava aspettato. Il mister ha avuto ragione ad aspettarlo ed ha avuto ragione perché sta ricalcando il rendimento che aveva a Napoli.