RFV Ritorno di fiamma per Bondo? L'agente frena: "Mai avuto contatti con la Fiorentina"

vedi letture

Fabrizio Ferrari, intermediario di mercato, esperto di calcio francese, ma soprattutto agente di Warren Bondo, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del suo assistito, seguito da tempo da tanti club, anche dalla Fiorentina. E a proposito di una possibile operazione last-minute che potrebbe portare il centrocampista classe 2003 del Monza a Firenze, ha espresso le sue perplessita. Queste le parole di Ferrari: "Io credo che sarà molto complicato aprire un'operazione in queste ultime ore, i contatti con la Fiorentina non ci sono mai stati. I club si sono sicuramente parlati, anche per l'operazione Pablo Marì, ma c'è stato solo un interessamento, niente che si possa chiamare una trattativa. Ripeto che è molto difficile quest'operazione, l'ultimo giorno di mercato è complesso fare qualcosa del genere, chiudere l'accordo tra società e il contratto col giocatore, non mi sento di sbilanciarmi.

Da addetto ai lavori, Ferrari ha commentato poi così il mercato dei viola: "La Fiorentina ha costruito molto bene nel corso dell'anno. Si sono adattati alle idee dell'allenatore e hanno fatto operazioni corrette. Credo che continuerà a essere una sorpresa del campionato".