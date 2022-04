RISCATTI, Dall'intoccabile Torreira a Piatek: il punto

La Fiorentina entro giugno dovrà risolvere le questioni legate ai riscatti dei giocatori in prestito. Tre casi, uno differente dall'altro, che riguardano Lucas Torreira, Alvaro Odriozola e Krzysztof Piatek. Il primo dovrebbe essere quello più semplice da risolvere: se la squadra di Italiano ha un'identità precisa è anche grazie al suo regista naturale che si è innamorato della Fiorentina e ha fatto infatuare la città. Da una parte c'è la grande volontà di restare da parte del calciatore, mentre dall'altra la Fiorentina non si vorrà privare del suo leader in mezzo al campo: difatti i contatti con l'Arsenal e con il procuratore sono già iniziati da tempo. Con o senza sconti, la sensazione è che la Fiorentina quasi sicuramente verserà nelle casse dei gunners i 15 milioni del diritto di riscatto in modo tale da acquistare in modo definitivo il cartellino dell'uruguaiano.

Su Odriozola e Piatek la situazione si complica. Per il primo la strada sembra essere in salita ma un tentativo verrà fatto. Il terzino destro viola è in prestito secco, è molto stimato dal tecnico Italiano, e anche in questo caso la Fiorentina si è già mossa. Il Real vorrebbe monetizzare e per il terzino non chiede meno di 20 milioni di euro. Per questo una delle possibilità percorribili potrebbe essere anche il rinnovo del prestito. Altro caso spigoloso, e forse con meno speranze, è quello di Piatek. Per il suo riscatto la Fiorentina dovrebbe sborsare altri 15 milioni. Andranno fatte delle valutazioni a fine stagione, considerando oltretutto che la Fiorentina in estate proverà a tornare forte sul centravanti uruguaiano Agustin Alvarez, con il nome del Gallo Belotti che rimane sullo sfondo.