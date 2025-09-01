Calciomercato

Richardson in uscita, due opzioni tra serie A e Liga: ecco dove

Richardson in uscita, due opzioni tra serie A e Liga: ecco dove
Oggi alle 12:50Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato all'hotel Sheraton di Milano - Niccolò Santi

La Fiorentina e l'entourage cercano una soluzione in uscita per Amir Richardson, visto il poco spazio a disposizione dopo l'arrivo di altri centrocampisti e trequartisti. Per lui le opzioni sono due: il Verona in serie A e il Siviglia in Liga, che avrebbe la preferenza del franco-marocchino. In entrambi i casi la Fiorentina lo cederebbe in prestito secco. Sullo sfondo rimane anche il Pisa.