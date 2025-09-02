Richardson e Sabiri saltati all'ultimo. Tuttosport: "La Fiorentina proverà a cederli comunque"
FirenzeViola.it
Tuttosport fa il punto sulle cessioni in casa Fiorentina. Nella giornata di ieri, quando mancava qualche ora alla fine del calciomercato, la Fiorentina aveva provato a cedere sia Richardson che Sabiri. Sul primo c'erano due opzioni, o Siviglia o Pisa, ma alla fine il calciatore non era così convinto (soprattutto del Pisa) e qualsiasi trattativa è saltata.
Anche per Sabiri stesso discorso, il calciatore era titubante all'idea di trasferirsi a Verona e anche questo affare è saltato. Secondo il quotidiano però la Fiorentina proverà ugualmente a cedere sia Sabiri che Richardson anche da oggi in poi, in quei mercati che rimarranno ancora aperti a settembre.
Pubblicità
Primo Piano
Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passatodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Il voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
2 I viola puntano sull’attacco, dal mercato nasce una Fiorentina a trazione anteriore. Alle ambizioni Commisso risponde con i fatti: 60 milioni di passivo viste le tante cessioni a zero
Copertina
FirenzeViolaFiorentina, il mercato del “no”: nessuna cessione dei big, nessun compromesso, neanche all'ultimo. Segnale chiaro per alzare l’asticella
Mario TeneraniViola, andamento lento: due pareggi. Il centrocampo deve suggerire idee. Piccoli si batte, Kean un po' sottotono. Mercato: forse un mediano al fotofinish... Comuzzo resta, ma manca un difensore
Ludovico MauroLiveTorino-Fiorentina 0-0, triplice fischio. Finisce senza reti una gara con poche emozioni
Tommaso LoretoA Pioli il compito di miscelare la qualità di Fagioli e Nicolussi Caviglia. Kean operazione perfetta, Lamptey in arrivo ma Comuzzo resta in bilico (come Lindelof)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com