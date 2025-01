RICCI A RFV, Luiz Henrique non sarebbe una scommessa, è già pronto

© foto di pietro.lazzerini

Emanuele Ricci, agente e intermediario, esperto di calcio brasiliano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dell'operazione Luiz Henrique, esterno del Botafogo e sogno di mercato dei viola: "Dopo la grande annata che ha fatto il Botafogo si sta organizzando per vendere i suoi pezzi pregiati. Credo che del margine ci sia per chiudere l'operazione. Non credo ci sia tanta differenza tra domanda e offerta".

Che colpo sarebbe per la Fiorentina?

"Un grande colpo. Luiz Henrique è figlio del calcio moderno, è intenso e dinamico, tecnicamente molto forte e devastante nell'uno contro uno. Arriverebbe in Italia un giocatore con un'intensità superiore e con un ritmo già pronto per gli altissimi livelli. Il calcio brasiliano sta andando verso questa direzione e Luiz Henrique è il prodotto di questo movimento. Secondo me non ci vorrebbe nemmeno troppo tempo per inserirlo, ha già avuto un'esperienza in Spagna al Betis. Arriverebbe un giocatore pronto".

C'è qualche perplessità sulla prima avventura in Spagna. Al Betis non andò benissimo.

"Ha avuto tanti alibi. E adesso è un giocatore diverso, arriverebbe in Europa un altro ragazzo. Non è più una scommessa secondo me. Ha già esordito in Nazionale brasiliana e ha già fatto bene, nonostante il momento difficile del Brasile".