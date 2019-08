RIBERY-DAY, Rivivi il live di Firenzeviola

16.40 - Terminate le visite mediche ed espletate dunque tutte le pratiche che doveva fare per diventare un giocatore della Fiorentina, Franck Ribery è finalmente libero di tornare in albergo dove trova comunque alcuni tifosi ad aspettarlo. E lui non si tira certo indietro. Più tardi potrebbe invece tornare al Franchi per un allenamento in solitaria.

16.15 - Visite mediche ultimate per Franck Ribery che da oggi pomeriggio è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina: il francese ha sostenuto quasi tre ore di accertamenti presso la clinica Fanfani e da domani sarà a disposizione di Montella per il primo allenamento in gruppo. L'ex Bayern tuttavia nel pomeriggio dovrebbe sostenere una seduta personalizzata per iniziare a prendere confidenza con il terreno di gioco. Ecco il video del francese che esce dalle visite pronto a riposarsi adesso in hotel:

16:00 - Adesso c'è anche l'ufficialità: come anticipato da Firenzeviola.it, Franck Ribery ha scelto la maglia numero 7. Tutto risolto, dunque, con il francese che indosserà la sua classica casacca che in questi giorni era stata scelta nella sua nuova avventura in viola da Erick Pulgar. La notizia è stata comunicata dalla Fiorentina attraverso i suoi social che rimandano allo store ufficiale, dove già da oggi è in vendita la maglia del campione francese. Ecco l'immagine che spiega bene come fare:

15:09 - Anche il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery: l'esterno viola è stato accolto da un lungo abbraccio da parte dell'allenatore, che poi attraverso il proprio profilo Instagram ha anche postato una foto assieme al francese con la scritta "Benvenuto".

14:15 - Visite ancora molto lunghe per il nuovo acquisto della Fiorentina Franck Ribery: secondo quanto appreso, l'esterno viola - che è entrato presso la clinica Fanfani attorno alle 13, resterà all'interno degli studi medici almeno fino alle 15:00 abbondanti, per completare tutti gli esami che gli possano garantire l'idoneità sportiva. Il giocatore poi andrà in albergo per riposarsi dalle fatiche della giornata e nel tardo pomeriggio, in solitaria, sosterrà al centro sportivo una seduta di allenamento personalizzata. Da domani poi Ribery lavorerà in gruppo in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli.

13:09 - Adesso è ufficiale, Ribery è un giocatore viola: ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala Stampa “Manuela Righini” dello Stadio “Artemio Franchi”. All’incontro con i media, per ragioni logistiche, potrà essere ammesso 1 solo giornalista per testata. Invitiamo le testate interessate a presenziare alla conferenza stampa a inviare una richiesta d’accredito entro le ore 13:00 di giovedì. A partire dalle 20:00 lo Stadio Artemio Franchi aprirà i cancelli della Tribuna ai tifosi viola per dare a tutti la possibilità di salutare il nuovo calciatore viola.

13.00 - Prosegue la prima giornata fiorentina di Franck Ribery: il nuovo attaccante della Fiorentina è arrivato da poco presso la clinica Fanfani dove ha iniziato a svolgere le visite mediche che gli permetteranno poi di legarsi alla società viola fino al 2021. Nel video di FV il bagno di folla dei tifosi per l'ex Bayern

12.45 - Ribery, accompagnato dal dottor Pengue, ha da poco lasciato il centro sportivo per effettuare le visite mediche presso una clinica del centro di Firenze

12.05 - Franck Ribery è arrivato in questi minuti al centro sportivo "Astori": l'esterno, arrivato meno di un'ora fa a Firenze, si trova adesso all'interno dei campini dove avverrà il primo contatto coi suoi nuovi compagni di squadra e con il tecnico Vincenzo Montella. Probabile che nelle prossime ore arrivi l'annuncio ufficiale del suo acquisto dopo la firma sul contratto.

11.53 - Il consigliere delegato della Fiorentina Joe Barone ha parlato in questi minuti dal centro sportivo, commentando l'arrivo a Firenze di Franck Ribery. Ecco le sue parole: "Oggi è davvero una bellissima giornata, è stata una lunga nottata però. Siamo molto contenti per l'arrivo di Ribery e il presidente lo saluterà venerdì, quando arriverà in città. L'abbraccio di Firenze per Ribery? Domani sera speriamo di riempire tutto lo stadio e fare una grande festa per tutta Firenze e tutta la Fiorentna. Un altro colpo? Non dico nulla, grazie a tutti".

11.40 - Arriva anche il benvenuto social da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Benvenuto a Firenze Franck Ribery! Siamo entusiasti del tuo arrivo e non vediamo l'ora di vederti in campo!" il messaggio.

11.30 - All'arrivo di Ribery all'aeroporto aveva rilasciato qualche battuta anche Dario Dainelli: ""Fa un bell'effetto vederlo qui. Tutti sanno le sue qualità tecniche e di carattere. Siamo orgogliosi di averlo portato a Firenze, può dare tanto alla Fiorentina".

11.10 - ECCO RIBERY DAI TIFOSI. Il francese è comparso davanti alla folla presente a Peretola e i tifosi presenti hanno cominciato ad intonare cori, mentre il giocatore ha abbracciato un bambino e salutato la folla prima di andare via con una battuta: "Sono contento". QUI foto e video

11.00 - Appena sceso dall'aereo, Franck Ribery ha rilasciato qualche battuta a violachannel.tv: "Sono qua con la famiglia: facciamo qualcosa tutti insieme. Ho già parlato una settimana con le persone della Fiorentina, ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. A me piace la città e in più so già l'italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie per tutto".

10.50 - Curiosa presenza intanto all'aeroporto: mentre tutti aspettano Ribery, da Peretola esce il cantante Sting

10.40 - Quando ormai manca davvero poco allo sbarco di Franck Ribery a Firenze, va registrato come ci siano Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni ad aspettare l'ex Bayern

10.32 - Sta aumentando sensibilmente il numero di tifosi della Fiorentina accorsi a Peretola per vedere l'arrivo di Franck Ribery. Gli oltre 200 sostenitori gigliati hanno fatto partire i primi cori nell'attesa del campione francese.

10.25 - Sempre più tifosi stanno arrivando a Peretola. Nella foto in fondo la situazione all'aeroporto di Firenze

10.20 - Nella trattativa non è stata un problema la questione relativa al numero di maglia. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, nonostante la numero 7 sia già stata scelta da Erick Pulgar e il cileno abbia già esordito in una gara ufficiale con quella cifra sulle spalle, è ancora possibile per la Fiorentina operare ad un cambio di numerazione nella propria lista. Entro, però, venerdì, quando la Lega di Serie A ufficializzerà le liste con tutti le numerazioni delle 20 società del massimo campionato valide per campionato e Coppa Italia nella stagione 2019/20. QUI tutti i dettagli

10.15 - Come mostra il video in calce all'articolo, sono cominciati i primi cori da parte dei tifosi accorsi a Peretola. Il numero dei presenti sta crescendo sensibilmente

10.00 - Un fattore importante nella questione l'ha avuto anche il decreto crescita di recente approvato dal governo appena caduto. Vi spieghiamo tutti i dettagli QUI

09.55 - FIrenzeViola.it ha stilato un profilo con le notizie principali della carriera e della vita privata di Ribery. CLICCA QUI per leggerlo

09.50 - Cresce la febbre per l'arrivo a Firenze di Franck Ribery, tanto che a Peretola si sono già presentati numerosi tifosi con maglie viola e bandiere al seguito. QUI le foto di FirenzeViola.it

09.43 - Se potevano esserci dei dubbi riguardo all'arrivo del francese a Peretola, ci hanno pensato lo stesso giocatore e la moglie a mandare dei messaggi social inequivocabili. QUI la moglie che pubblica l'emoticon di un aereo e QUI lo stesso Ribery che commenta: "Allez" (andiamo)

09.40 - Queste le cifre dell'operazione: Ribery firmerà un biennale a 4 milioni di euro annui con la possibilità di raggiungere bonus fino a 500mila euro

Franck Ribery-Fiorentina: un matrimonio che s'ha da fare. Dopo gli enormi passi avanti nella trattativa fatti nella giornata di ieri, il campione francese è atteso questa mattina a Peretola. FirenzeViola.it vi racconterà ogni aggiornamento sulla situazione, restate con noi!