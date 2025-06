FirenzeViola Quale futuro per Sottil? Le opzioni in ballo per l'esterno

Tra le notizie di oggi su FirenzeViola.it, una riguarda il futuro di Riccardo Sottil. Classe 1999, il figlio d'arte è pronto a tornare in viola dopo l'ultima esperienza di sei mesi in prestito al Milan. Un'avventura in rossonero non certo esaltante per l'ala torinese che ha raccolto appena sei gettoni, per un totale di 118 minuti, in Serie A, due presenze in Coppa Italia, zero reti e zero assist. Numeri che hanno convinto il Milan a non riscattarlo per un cifra, pattuita a gennaio tra le due dirigenze, intorno ai 10 milioni di Euro. Su di lui ci sono gli occhi, come raccontato da FirenzeViola.it, del Torino che sta cercando degli esterni offensivi da regalare a Marco Baroni. Oltre ai granata, che hanno già riscattato Biraghi e che sembrano interessati anche ad Ikonè, nelle scorse settimane si è parlato anche del Bologna e di una possibile trattativa che potrebbe riguardare, ovviamente per fare lo stesso percorso ma in direzione Firenze, anche Giovanni Fabbian.

