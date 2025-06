Dodo, il figlio Filippo festeggia il compleanno con la maglia della Fiorentina

Uno degli argomenti più attuali di casa Fiorentina è sicuramente il futuro di Dodo. Il terzino brasiliano, che ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027, non è rimasto soddisfatto della proposta di rinnovo del club viola e i suoi agenti stanno iniziando a guardarsi intorno per capire che offerte possono arrivare per il loro assistito. Dodo intanto è stato in vacanza in Sardegna e adesso è tornato a Firenze dove ha festeggiato il compleanno del suo secondogenito Filippo. Il figlio dell'esterno classe 1998 sembra però avere le idee chiare per il futuro del padre,tanto che, come mostrato da un post Instagram di Dodo, ha indossato la divisa rossa della Fiorentina. Un particolare che non è sfuggito ai tanti tifosi che hanno commentato. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it, di seguito il link per la notizia completa con il post Instagram del terzino brasiliano:

