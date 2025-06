Kevin Mirallas su Pioli: "È una persona a cui devo tanto. Lo sento ancora spesso"

L'ex esterno della Fiorentina, oggi membro dello staff tecnico dell’Union Saint-Gilloise, Kevin Mirallas ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione in cui ha parlato del suo rapporto con Stefano Pioli, che lo ha allenato proprio a Firenze, e del ritorno del tecnico parmense sulla panchina gigliata: "Pioli è una persona a cui devo tanto, nonostante ci abbia lavorato assieme appena un anno. E non parlo solo dell’aspetto tattico, ma anche umano. Ricordo ancora il giorno in cui si dimise. Eravamo tutti increduli di fronte alla sua decisione e lo abbiamo pregato in tutti i modi di cambiare idea: purtroppo non ci fu verso. Forse però fu proprio quell’episodio a fortificare il rapporto tra me e lui: nonostante siano passati sei anni, quando posso gli mando sempre un messaggio". Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it, di seguito il link per leggere l'intervista completa:

