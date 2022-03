RESTYLING, Le parole più importanti di oggi

Una lunga serata di presentazioni e idee a Palazzo Vecchio, dove è stato nominato il progetto vincitore per il restyling del Franchi. Tanti i contributi di varie e importanti personalità. In primis il promotore di tutto ciò, il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ai microfoni della stampa ha affermato: “Sono molto contento, non era facile. Ci siamo arrivati, finalmente. Devo ringraziare la giuria internazionale e il Ministero dei beni culturali, la Banca CR Firenze, il Coni e la Figc. Ringrazio la Fiorentina che è stata paziente e si è dimostrata disponibile. Ci metteremo subito a lavoro con loro per definire i dettagli del progetto". (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA INTEGRALE)

Parole di apprezzamento anche da parte di Gabriel Omar Batistuta, che ha sottolineato quanto la scelta di rivalorizzare il Franchi sia stata importante per lui: “Per me la cosa più importante era che il Franchi rimanesse e che la Fiorentina continuasse a giocare lì, così potrò raccontare ai miei nipoti di averci giocato”. (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA INTEGRALE)

È intervenuto anche il soprintendente Andrea Pessina, che ai microfoni di FV ha sottolineato la tranquillità dei rapporti con la Fiorentina: “Non ho ancora capito come vengono risolti certi problemi come l’aumento dei posti e altri aspetti non toccati, come la conservazione delle strutture, ma in linea generale sono molto contento per le grande partecipazione internazionale. Rapporti con la Fiorentina? Un paio di settimane fa siamo stati a vedere il Viola Park insieme a Joe Barone. I rapporti sono buoni”. (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA INTEGRALE)

Più concentrato sul tema del centro sportivo di Bagno a Ripoli l’intervento del CEO della Fiorentina, Joe Barone: "Voglio ringraziare Rocco Commisso e la sua famiglia per credere nel calcio italiano, nell’investimento sulla Fiorentina. È importante rispettare la storia viola. Voglio ringraziare tutti i giocatori storici, qui ce ne stanno tanti. Crediamo molto nella struttura, siamo molto attivi in Lega nel parlare delle strutture del calcio italiano". (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA INTEGRALE)