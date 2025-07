Dodo e l'ennesimo incubo in bianconero: la situazione del brasiliano

Su FirenzeViola.it ecco un punto sulla situazione Dodo: "Oh, shit. Here we go again" recita un famoso meme che spopola sul web e fa riferimento al ritrovarsi in una situazione già vissuta in passato. L'interesse e le voci della Juventus su Dodo fanno pensare proprio a questo: la Fiorentina viene di nuovo corteggiata dai bianconeri per uno dei suoi talenti più importanti in rosa. Certo, è difficile paragonare l'esterno brasiliano a ciò che sono stati i Bernardeschi, i Chiesa, i Vlahovic o per tornare un po' più indietro i Felipe Melo (Baggio non lo contiamo neanche), però è curioso come alla fine si torni sempre lì, alla Juventus in pressing su un giocatore viola.

Il contatto tra la Juventus e Dodo

Stavolta tocca a Dodo entrare nelle mire del club di Torino e non è difficile immaginarsi che siano stati gli stessi membri dell'entourage a suggerire un contatto visto lo stallo sul rinnovo con la Fiorentina e una situazione che non fa per niente felice l'ex Shaktar. Lunedì prossimo Dodo è regolarmente convocato per l'inizio del ritiro al Viola Park e lì si potrà iniziare a capire il vero stato d'animo di un calciatore che si aspettava un altro trattamento da parte della società viola. La Juventus dal canto suo sta cercando un esterno a tutta fascia di sicuro affidamento e il pensiero non poteva che cadere su Dodo, da capire ora come si svilupperà una trattativa che non è affatto semplice anche perché la Fiorentina, forte del contratto fino al 2027, non ha intenzione di cedere dalla richiesta di almeno 25 milioni di euro.

