VIDEO FV, Barone: "Crediamo molto nel nuovo CS"

Joe Barone, CEO della Fiorentina, ha parlato dal palco di Palazzo Vecchio durante l'evento organizzato per annunciare il progetto che con il quale sarà realizzato il restyling del Franchi. Queste le sue dichiarazioni alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: “Voglio ringraziare Rocco Commisso e la sua famiglia per credere nel calcio italiano, nell’investimento sulla Fiorentina. È importante rispettare la storia viola. Voglio ringraziare tutti i giocatori storici, qui ce ne stanno tanti. Crediamo molto nella struttura, siamo molto attivi in Lega nel parlare delle strutture del calcio italiano. Teniamo molto al nostro settore giovanile. Abbiamo trovato a Bagno a Ripoli un posto per un villaggio per tutta la casa della Fiorentina. È un centro sportivo di 27 ettari, 12 campi di calcio con la squadra femminile e il settore giovanile. Ci sono due mini stadi di tremila posti e millecinquecento".