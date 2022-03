NARDELLA, Contento. Grazie ad ACF per la pazienza

Intervenuto a margine dell'evento di presentazione dei progetti per il restyiling dello stadio Franchi, Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato così ai media presenti, tra cui FV: “Sono molto contento, non era facile. Ci siamo arrivati, finalmente. Devo ringraziare la giuria internazionale e il Ministero dei beni culturali, la Banca CR Firenze, il Coni e la Figc. I lavori devono iniziare entro il 2023 e finire entro il 2026. Ringrazio la Fiorentina che è stata paziente e si è dimostrata disponibile. Ci metteremo subito a lavoro con loro per definire i dettagli del progetto. Tutti i progetti erano belli, quello che ha vinto rappresenta al meglio la sobrietà della città di Firenze, è sostenibile e valorizza la storia dell’architettura di Nervi. Ha trovato una soluzione per le vecchie curve, che verrano riutilizzate per sale congressuali. Mi piace anche il modo in cui è stato ideato il parco di Campo di Marte. È un ottimo inizio, ora mettiamoci sotto per procedere rapidamente in modo di poter cominciare i lavori secondo i tempi stabiliti. Joe Barone? Mi sembrava positivamente colpito, poi dopo sentiremo direttamente lui. Voglio ringraziare Barone, Commisso e la Fiorentina. Creeremo il gruppo di lavoro per monitorare tutte le fasi di avanzamento dei lavori. La presenza dei grandi campioni, come Batistuta, è un senso di spinta. La famiglia Nervi per motivi di forza maggiore non hanno potuto partecipare, mi hanno inviato una lettera, speriamo siano contenti. Mi sento fiducioso, se non andiamo in fondo perdiamo i soldi e non ce lo possiamo permettere. Firenze oggi è vista in Italia come un modello. Non so chi altro in Italia è riuscita a trasformare uno stadio in qualcosa di moderno”.