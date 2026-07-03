Gudmundsson cerca squadra: ecco quanto chiede la Fiorentina per l'islandese

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in casa Fiorentina ci sono giocatori considerati centrali per il progetto futuro e altri destinati a essere valutati sul mercato. Tra questi ultimi figura Albert Gudmundsson che, dopo due stagioni caratterizzate da più ombre che luci, potrebbe salutare Firenze. L'attaccante islandese continua ad avere estimatori sia in Serie A sia all'estero, con il Bournemouth particolarmente interessato.

Mentre il giocatore sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, i suoi rappresentanti sono al lavoro insieme alla società per individuare la soluzione migliore in vista della prossima stagione. La posizione della dirigenza viola è chiara: Gudmundsson è cedibile e viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra che al momento poche società italiane sembrano intenzionate a investire.

Un'eventuale cessione consentirebbe inoltre alla Fiorentina di alleggerire in modo significativo il monte ingaggi. Il numero 10 percepisce infatti circa 2,2 milioni di euro netti all'anno, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 ed è tra i calciatori più pagati della rosa. Qualora non dovesse concretizzarsi una partenza nelle prossime settimane, il 29enne si unirà regolarmente al gruppo per il ritiro estivo. Possibile addio quindi: a incidere è anche la questione tattica: l'allenatore dovrebbe impostare il proprio gioco sul 4-3-3 e, in questo sistema, Gudmundsson sarebbe chiamato ad adattarsi sulla fascia sinistra, posizione già occupata nella scorsa stagione senza risultati particolarmente convincenti.

