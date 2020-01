REPUBBLICA, Il mercato viola si accende. Le ultime

La Repubblica oggi in edicola fa il punto sul mercato della Fiorentina. Archiviata l'entrata di Cutrone, già in gol contro l'Atalanta, Pradè e Barone pensano a sistemare centrocampo e difesa. Il brasiliano Juan Jesus è sempre più vicino: l'accordo con il giocatore c'è già e si tratta con la Roma per chiudere in fretta. Sempre in difesa è spuntata l'idea di uno scambio con il Genoa tra Ceccherini e Goldaniga, mentre piace molto Kumbulla ma la valutazione del Verona è superiore ai 20 milioni di euro.

A centrocampo è sempre Duncan l'obiettivo numero 1, ma il Sassuolo non abbassa le pretese. La valutazione di 20 milioni è scesa un po', ma resta distanza con i 13 milioni a cui vorrebbe chiudere la Fiorentina. L'accelerazione potrebbe arrivare solo se il club emiliano venisse incontro alle esigenze viola. Di alternative serie al momento non ce ne sono, con Meitè che resta solo un interesse e Berge che invece sarebbe un doppione di Pulgar e Badelj.