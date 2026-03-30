Report su Dodo, sospiro di sollievo: escluse lesioni, proseguirà con un programma personalizzato
La Fiorentina ha pubblicato un report su Dodo che sabato si è improvvisamente fermato per un problema ai flessori, interrompendo l'allenamento a porte aperte. La cosa positiva è che non ci sono lesioni anche se resta a rischio per la gara di sabato a Verona, dovendo continuare ad allenarsi con un suo programma personalizzato per recuperare.
Ecco la nota viola: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati