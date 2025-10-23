FirenzeViola

Rapid-Fiorentina 0-2: De Gea miracoloso su una conclusione dal limite

di Alessandro Di Nardo

David De Gea salva tutto al 65': la prima grossa chance da gol per il Rapid se la costruisce Matthias Seidl, che dal limite esplode un destro di rara potenza e precisione. Il pallone è diretto sotto al sette ma il portiere spagnolo non ci sta, pizzica la sfera col guantone e, con l'aiuto della traversa, salva in angolo. Parata da assoluto fuoriclasse per l'ex United, che mantiene la porta inviolata, ancora 2-0 Fiorentina a Vienna.
 