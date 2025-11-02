Ranieri prima del Lecce: "Dobbiamo tornare ad essere la vera Fiorentina: reagiamo"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Dazn nel pre partita di Fiorentina-Lecce. Queste le sue parole: "Stiamo vivendo una situazione complicata. Già da dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Inter eravamo tutti distrutti. La classifica parla chiaro: stiamo facendo male. Siamo tutti demoralizzati, nessuno si aspettava un inizio così. Ormai siamo alla decima partita, c'è voglia di reagire.

Oggi ne abbiamo la possibilità. Stiamo parlando tanto in questi giorni. C'è grande tristezza per questo inizio. Ora è arrivato il tempo di reagire, sappiamo che i tifosi sono delusi. Hanno ragione, dobbiamo tornare ad essere la vera Fiorentina. Ad oggi il Lecce sta meglio di noi, gioca bene, sarà una gara tosta, ma noi siamo obbligati a fare tre punti".