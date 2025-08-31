Ranieri commenta il pareggio: "Buona partita contro una grande squadra"

Luca Ranieri, capitano della Fiorentina, dopo il match col Torino ha preso la parola in diretta su Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Volevamo fare qualcosa di meglio, ma secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita contro una grande squadra. Era la quarta trasferta in due settimane e all'inizio non è mai facile e se non riesci a vincere va sempre bene non perdere. Abbiamo tenuto bene il campo e avuto le nostre occasioni, ora ci sono due settimane di tempo per prepararci al meglio".