QUARTA, Visite col medico dell'Argentina ma i tempi...

Prosegue il pressing della Fiorentina per arrivare a Lucas Martinez Quarta del River Plate. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, infatti, adesso le visite mediche non sarebbero più un problema, visto che il centrale argentino sarebbe stato autorizzato a svolgerle in patria, alla presenza del medico ufficiale della Seleccion Argentina. Il problema, semmai, risiede ancora nelle modalità e nelle tempistiche per pagamenti e compilazione dei documenti, quando mancano circa 30 ore al gong finale per quanto riguarda il calciomercato in entrata.