QUARTA, Tornato in gruppo oggi dopo la colica renale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie per la difesa della Fiorentina. Per la prima volta dopo la colica renale che l'aveva messo ko per il match contro la Lazio, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo Lucas Martinez Quarta. Il centrale argentino si è messo alle spalle il problema che l'aveva costretto anche al ricovero ospedaliero e nella seduta odierna al Viola Park ha ricominciato a lavorare con la squadra, come si nota anche dalle immagini ufficiali sui canali della Fiorentina.