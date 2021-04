PUSCEDDU, Fiorentina ha chi segna, il Cagliari no

L'ex difensore Vittorio Pusceddu è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina e Torino, due delle delusioni della Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Sono attrezzate per stare più su, ma stanno pagando delle stagioni nate male. Da quando è arrivato Nicola il Torino ha fatto punti, mentre a Firenze l'arrivo di Prandelli non ha portato i benefici che ci si aspettava. Però hanno un attaccante che fa gol, e anche se dietro sono leggerini, segnano: pure prendendone troppi, questo diventa importante. Il Cagliari invece non segna, per loro è dura salvarsi così".