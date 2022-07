PULGAR, Prime foto da giocatore del Flamengo

Erick Pulgar è un nuovo giocatore del Flamengo: l'ufficialità è arrivata ieri per un'operazione che porta l'ormai ex Fiorentina in Brasile e libera uno slot per extracomunitari che permetterà ai viola di poter utilizzare Dodò anche in gare ufficiali. Il cileno lascia Firenze dopo tre anni e mezzo di alti e bassi e si è già proiettato nella sua nuova avventura. A testimoniarlo anche le ultime immagini postate sui social da Pulgar, che si mostra sorridente e soddisfatto per questo nuovo trasferimento.