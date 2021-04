PULGAR, Il cileno è in vantaggio su Castrovilli

Arrivano novità importanti, dopo la sgambata odierna, sulla formazione che scenderà in campo questa sera a poche ora dal fischio d’inizio della sfida contro l’Hellas Verona. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it Erick Pulgar sembrerebbe adesso essere in vantaggio su Gaetano Castrovilli per una maglia da titolare. Cambierebbe così l’assetto del centrocampo viola, con il cileno in posizione di play e il grande ex Amrabat non più regista ma nel ruolo di mezzala. Possibile comunque che il numero 10 possa essere impiegato nel corso della ripresa.