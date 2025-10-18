Prove anti Milan. Piccoli favorito in attacco, La Nazione: "Piano per fermare Modric"

La Nazione, nella sua parte dedicata alla Fiorentina, disegna la probabile formazione di Stefano Pioli per affrontare domani sera il Milan. Non mancano le perplessità dell'ultim'ora, a partire da Moise Kean che effettuerà stamani il test decisivo nella rifinitura finale. Ad ora salgono le possibilità che possa esserci, magari dalla panchina per dare una mano se ce ne fosse bisogno. In mattinata al Viola Park si prenderà la decisione definitiva, con il confronto tra il tecnico, il calciatore e lo staff medico. Obiettivo non rischiare problematiche maggiori. Ma se lo stesso Kean avvertirà dalla sua caviglia le garanzie necessarie allora sarà convocato.

Roberto Piccoli però sembra al momento il candidato a guidare l’attacco viola dal primo minuto. Certificato il recupero di Pongracic, in difesa dovrebbe esserci il croato insieme a Pablo Marí e Ranieri - si legge -. Certi del posto Dodo e Gosens sulle corsie laterali, in mediana restano in vantaggio Nicolussi Caviglia e Mandragora. Difficile ipotizzare la presenza di Fagioli da mediano, più facile che l’ex Juve possa entrare in concorrenza per una maglia sulla trequarti, con l’obiettivo di disturbare le giocate di Modric. Lì dove al momento sembrano farsi preferire Fazzini e Gudmundsson, reduce da un’ottima parentesi con l’Islanda e pungolato da Pioli in conferenza stampa.