Prosegue la trattativa tra Fiorentina e Lindelof: il giocatore ha dato il via libera

Prosegue in modo proficuo la trattativa tra Victor Lindelof, difensore svincolato dopo la lunga esperienza al Manchester United, e la Fiorentina. Il giocatore ha dato il via libera per l'approdo in viola, ma prima dell'ok definitivo, delle visite e della firma, il club sta ancora discutendo gli ultimi dettagli con l'entourage del giocatore. A riportarlo è Fabrizio Romano sui propri canali social.