"Processo farsa. Negli atti giudizi su come era vestita la vittima": accuse a Gudmundsson dall'Ilsanda

A una settimana dall'assoluzione di Albert Gudmundsson, accusato dal tribunale di Reykjavik di cattiva condotta sessuale per un episodio accaduto nell'estate del 2023, la decisione presa continua a far discutere in Islanda. Ne parla Drífa Snædal, portavoce di Stígamót, un'associazione islandese che offre supporto e rifugio a sopravvissuti di violenza sessuale e traffico di esseri umani, che in un articolo su Visir.is scrive:

"La recente sentenza della Corte Suprema nel caso contro Albert Guðmundsson è una chiara ragione per cui le vittime di reati sessuali raramente si rivolgono al sistema giudiziario in cerca di giustizia. Alcuni temi presenti sia nella sentenza del tribunale distrettuale che in parte nella sentenza in tre parti della Corte Suprema presentano i tratti distintivi dello slut-shaming e della violenza di secondo grado contro le vittime. Solo un giudice ha rinviato la sentenza al tribunale distrettuale, un altro ha voluto l'assoluzione nonostante fosse chiaro che la vittima avesse dimostrato che l'imputato avesse ignorato la sua volontà. Il terzo ha ritenuto che la dichiarazione della vittima fosse supportata da prove e ha voluto condannarla. Il tema di fondo delle sentenze è il comportamento della vittima prima del reato, ma non viene dato altrettanto peso al suo comportamento dopo il reato, che presentava tutti i tratti distintivi di chi ha subito il grave trauma di un reato sessuale. Si discute persino di come era vestita e di cosa intendesse dire con il suo abbigliamento.

Solo circa il 10% delle vittime che cercano di ottenere giustizia denunciando quanto subito. Dopo il recente verdetto, ci si potrebbe chiedere perché le vittime dovrebbero farlo? Perché affrontare un sistema che sfida voi, sminuisce le conseguenze e infine dichiara l'innocenza dei colpevoli? Cosa si può fare? Come possiamo ottenere giustizia per le vittime, chiamare a rispondere i responsabili e, soprattutto, prevenire le aggressioni sessuali? Come possiamo raggiungere l'uguaglianza se permettiamo che le aggressioni sessuali continuino senza conseguenze? Dovremmo continuare a incoraggiare le vittime a rivolgersi a un sistema legale che rispetti loro e le conseguenze dei loro crimini? Dovremmo denunciare le vittime e accusarle di essere pigre e di cercare altre vie per ottenere giustizia e riconoscimento rispetto al sistema formale?

Una cosa è certa: non è possibile incoraggiare le vittime a sottoporsi a un sistema giudiziario che non mostra alcuna comprensione nei loro confronti e che reitera la violenza in varie forme. Lo stesso giorno, la Corte Suprema ha emesso un verdetto anche per un altro reato sessuale, in cui un uomo di origine araba è stato condannato per reati sessuali. In quel caso, la Corte Suprema è stata unanime nel considerare la testimonianza della vittima come base per la condanna. È interessante confrontare i casi e chiedersi: la Corte Suprema avrebbe avuto posizioni divise se non si fosse trattato di un noto calciatore della nazionale islandese?".