Strasburgo o Rakow, ritorno fuori casa: Viola, domani il sorteggio di Conference

Con una sofferenza inaudita, la Fiorentina elimina lo Jagiellonia ai playoff di Conference League e accede agli ottavi di finale del torneo. Al Franchi finisce 2-4 per i polacchi, ai quali non basta il risultato dopo lo 0-3 patito all'andata. La squadra di Vanoli va avanti e domani, alle ore 14 a Nyon, seguirà con attenzione il sorteggio: ai viola toccherà una tra Strasburgo e Rakow, ma l'urna chiarirà anche gli accoppiamenti di eventuali quarti, semifinali e finale.

Si conoscerà tutto domani pomeriggio. Le otto vincitrici degli spareggi - tra cui, appunto, la Fiorentina - per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato, che saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale. La Fiorentina, dunque, non sarà testa di serie e giocherà la gara di ritorno in trasferta. Le date degli ottavi sono 12 e 19 marzo.