Col cuore in gola, la Fiorentina strappa la qualificazione: finisce 2-4, Jagiellonia eliminato

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 21:27Primo Piano
di Ludovico Mauro

Il secondo supplementare si apre come meglio non potrebbe: Abramowicz esce su uno spiovente in area, la palla giunge fuori dove accorre Fagioli, che stoppa e col collo pieno trova la rete dell'1-3. Il Franchi esplode, sembra la fine di un'agonia che invece non cessa qui. Perché Kean, con una deviazione di un avversario, trova il 2-3 che pare chiudere i giochi, ma un erroraccio di De Gea riapre la contesa a pochi minuti dal termine sul 2-4. Non succede altro, però: la Fiorentina si difende ed elimina lo Jagiellonia, accedendo agli ottavi di finale di Conference League. Domani il sorteggio, i viola sfideranno una tra Strasburgo e Rakow.