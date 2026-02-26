Kean: "Eravamo un po' stanchi ma dobbiamo essere più lucidi. Sul 2° gol..."

vedi letture

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio del turno in Conference League. Queste le sue parole: "Siamo arrivati con un po' di stanchezza ma dovevamo essere più lucidi. Dalle partite però bisogna sempre imparare e guardare avanti".

Come mai tutte queste rimonte subite?

"Prima di tutto dalla testa. Dobbiamo migliorare sul giocare meglio il ritorno, per noi devono essere importanti tutte le partite. Nelle prossime miglioreremo".

Il passaggio del turno può motivarvi ulteriormente?

"Tutte le partite sono motivazioni per noi, ascoltiamo quello che ci dice il mister e l'importante è dare sempre il meglio".

Di chi era il gol?

"Fabbian mi ha detto che l'ha toccata però non lo so. L'importante però è aver segnato".