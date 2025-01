PRIMAVERA, Terza vittoria di fila e 2° posto in classifica

FirenzeViola.it

La Fiorentina Primavera sembra aver recuperato la bussola smarrita tra dicembre ed inizio gennaio. Battuto anche la Cremonese e terza vittoria consecutiva messa a segno da Galloppa e i suoi. Al Viola Park di Bagno a Ripoli termina per 2-0 in favore della compagine gigliata, grazie alle due reti realizzate in rapida successione, nel primo tempo, da Braschi - bravo nell'occasione a dialogare con il compagno Caprini - e Scuderi, direttamente da corner. Con questo risultato la Fiorentina scavalca Sassuolo e Inter portandosi al secondo posto, a -2 dalla capolista Roma.