Primavera, Roma-Fiorentina finisce 0-1: Viola primi in classifica

Allo stadio Tre Fontane Roma-Fiorentina, match di cartello della 24° giornata del campionato Primavera 1, finisce 1-0 in favore dei gigliati. I ragazzi di Galloppa battono i giallorossi grazie ad una rete di Rubino al 72' e volano in testa alla classifica. Dopo un primo tempo, e una prima parte di ripresa, senza grandi emozioni, il trequartista figlio d'arte porta avanti i viola con un gran tiro da fuori area.

Fiorentina prima in classifica con 50 punti una lunghezza avanti rispetto alla Roma. Per i ragazzi di Galloppa si tratta della sesta vittoria consecutiva in campionato. Sabato al Viola Park arriverà il Cagliari che pochi giorni fa ha battuto i gigliati nei quarti di finale di Coppa Italia.