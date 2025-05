Live Primavera, Roma-Fiorentina 1-2: Finisce qui! Viola in finale

vedi letture

La Fiorentina batte la Roma 2-1 in rimonta e accede alla finale. Domani scopriremo l'avversaria della formazione di Galloppa tra l'Inter e il Sassuolo. La finale invece è in programma, sempre al Viola Park, venerdì sera.

90+5' - FINISCE QUI AL VIOLA PARK!! ROMA-FIORENTINA 1-2!! VIOLA IN FINALE!!

90+3' - Contropiede Fiorentina con ievoli, Caprini e Braschi. Quest'ultimo prova a calciare ma non riesce a trovare il match point.

90+1' - La palla attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire.

90+1' - Cartellino giallo per Kouadio che ferma una ripartenza dei gilalorossi e punizione pericolosa per la Roma.

90' - 5 MINUTI DI RECUPERO!!

88' - Esce dal campo anche Jonas Harder sotto l'ovazione dello stadio Curva Fiesole. Al suo posto Deli.

83' - Cambio per la Fiorentina. Fuori Rubino e dentro Braschi.

82' - Grande giocata di Zefi sulla sinistra. Cross al centro per Mannini che batte Leonardelli ma colpisce il palo. Si salva la Fiorentina.

81' - Cambio Roma: Almaviva per Nardin. Giallorossi molto offensivi adesso.

75' - Leonardelli ancora!!! Bravissimo il portiere gigliato sul tiro di Mannini dalla destra. La Roma sta spingendo per cercare il pareggio. Fiorentina che ha abbassato il baricentro.

72' - Doppio cambio in casa Roma. Fuori Levak e Graziani e dentro Sugamele e Marchetti.

71' - Leonardelli!!!! Con il piede devia un tentativo ravvicinato di Zefi.

Grande giocata di Harder che esce da una situazione confuzionaria in mezzo all'area di rigore della Roma con un destro a giro che finisce alle spalle di De Marzi. Fiorentina in vantaggio!!! 1-2 al Viola Park!!

67' - HARDERRRRR!!! IL CAPITANO PORTA IN VANTAGGIO I VIOLA. 2-1!!!!

65' - Baroncelli!!! Ancora il centrale gigliato. Traversa incredibile dopo l'uscita a vuoto di De Marzi sul corner battuto da Rubino.

64' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Tarantino e Gudelevicius e dentro Caprini e Ievoli.

61' - Baroncelli di testa ci prova sugli sviluppi di un calcio di punizione ma non riesce a superare De Marzi.

56' - Due cambi in casa Roma. fuori Marazzotti e Della Rocca. Dentro Di Nunzio e Zefi.

53' - Romani su punizione impensierisce De Marzi. Il portiere giallorosso però si fa trovare pronto sul sinistro a giro di Romani che era passato sopra la barriera.

46' - Si riparte al Viola Park. Un cambio per la Firoentina: fuori Scuderi e dentro Balbo sulla corsia di sinsitra.

--- INTERVALLO ---

45+1' - Finsice qui il primo tempo al Viola Park. 1-1!! A Graziani risponde Rubino.

45' - Un minuto di recupero al Viola Prk.

43' - Ammonito Keita per un intervento in ritardo ai danni di Della Rocca.

La Fiorentina pareggia grazie al colpo di testa di Tommaso Rubino. 20° centro stagionale per il figlio d'arte che di testa insacca sul secondo palo un cross dalla destra di Harder. 1-1 tutto di nuovo in parità!!

40' - RUBINOOOOO!!! PAREGGIA LA FIORENTINA

38' - Bella azione della Fiorentina con Koaudio che ha allargato per Scuderi che ha messo al centro verso Tarantino. Il centrvanti gigliato, lasciato colpevolmente libero, ha provato a girare in prota di testa non trovando però lo specchio.

35' - La Fiorentina torna a farsi vedere in avanti. Questa volta a provarci è Harder da fuori ma il suo tiro non riesce ad impensierire De Marzi.

30' - Roma in fiducia e ancora pericolosa. Questa volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Marazzotti. Alla fine però il pallone termina sul fondo.

La Roma passa in vantaggio con il gol del suo capitano Leonardo Graziani. Mannini recupera palla sfruttando un errore di scuderi e serve al centro Graziani. Il capitano dei gigliati calcia di interno piede da fuori area e la palla finisce nell'angolino alla sinistra di Leonardelli.

25' - Roma avanti al Viola Park!! 1-0! A segno Graziani.

22' - Ancora un'occasione per la Roma che sembra aver preso il dominio del possesso palla. A rendersi pericoloso è ancora il numero 7 Marazzotti ma il suo sinistro finisce sul fondo.

11' - Prima occasione per la Roma con Marazzotti che prende palla centralmente e calcia da fuori. Leonardelli si fa trovare pronto.

8' - Ritmi alti al Viola Park. La Fiorentina è partita forte rendendosi pericolosa dalle parti di De Marzi anche con Keita.

4' - Prima occasione del match per la Fiorentina. De Marzi salva su Tarantino che aveva provato ad incrociare con il sinistro da fuori area.

1' - SI PARTE!! È iniziata Roma-Fiorentina

20:29 - Squadre in campo al Viola Park. Tutto pronto per il calcio d'inizio

È il momento delle semifinali scudetto del campionato Primavera 1. Allo stadio Curva Fiesole del Viola Park andrà in scena, clacio d'inizio alle 20:30, Roma-Fiorentina. I giallorossi hanno vinto la regular season e hanno atteso in questo penultimo atto i gigliati che hanno dovuto battere nel turno preliminare la Juventus per 4-1. Queste le formazioni ufficiali del match:

ROMA (4-3-3): De Marzi; Mannini, Nardin, Reale, Cama; Levak, Romano, Coletta; Marazzotti, Graziani, Della Rocca. A disposizione: Marcaccini, Seck, Golic, Mirra, Almaviva, Di Nunzio Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli. Allenatore: Gianluca Falsini.

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Harder, Gudelevicius, Scuderi; Rubino, Tarantino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Balbo, Bertolini, Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa