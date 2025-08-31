Primavera, le scelte di Galloppa per Fiorentina-Inter: in campo Kospo
Alle 11:00 la Fiorentina di Daniele Galloppa scenderà in campo al Viola Park contro l'Inter campione d'Italia in carica (in finale proprio contro i viola). Il match, valevole per la terza gara del campionato primavera 1, si giocherà allo stadio Curva Fiesole e metterà di fronte due squadre a quota 4 punti dopo i primi due turni. I viola, dopo aver battuto il Torino alla prima giornata, sono reduci dal pareggio 1-1 di una settimana fa contro il Genoa. Dall'altra parte i nerazzurri hanno battuto il Cesena al debutto stagionale prima di pareggiare 3-3 il derby lombardo con il Monza. Di seguito le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kospo, Sadotti, Balbo; Conti, Deli, Montenegro; Puzzoli, Braschi, Angiolini. A disposizione: Fei, Colaciuri, Bonanno, Turnone, Maiorana, Jallow, Batignani, Mazzeo, Evangelista, Sturli, Atzeni. Allenatore: Daniele Galloppa
INTER (4-3-3): Farronato; Della Mora, Bovio, Nenna, Marello; Virtuani, Cerpelletti, Zarate; Zouin, Lavelli, Pinotti. A disposizione: Taho, Gomez, Romano, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Kukulis, Mackiewicz, Breda. Allenatore: Benito Carbone
