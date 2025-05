Primavera, Lazio-Fiorentina: le formazioni ufficiali del match

vedi letture

Alle 13:00, presso lo stadio Mirko Fersini di Roma, scenderà in campo anche la Fiorentina primavera contro la Lazio. I ragazzi di Galloppa, reduci dal successo per 4-1 contro il Genoa in questa penultima giornata di campionato cercheranno di raggiungere l'aritmetico approdo ai play-off. Al momento i gigliati, con due partite da disputare e sei punti in palio, hanno 5 lunghezze di vantaggio sul Milan settimo in classifica. I rossoneri saranno impegnati domani alle 11:00 contro il Torino. La Lazio invece, reduce dal pareggio 0-0 contro la Sampdoria, con un successo si porterebbe a-4 dal Verona, sesto in classifica, e ultima squalifica per il momento qualificata alla post season. Di seguito le formazioni ufficiali del match tra Lazio e Fiorentina:

LAZIO (4-3-3): Renzetti; Zazza, Bordon F., Bordon R., Milani; Farcomeni, Nazzaro, Munoz; Cuzzarella, D'Agostini, Pinelli. A disposizione: Bosi, Cipriani, Ferrari, Petta, Di Tommaso, Bordoni, Serra, Sulejmani, Marinaj, Santagostino, Canali. Allenatore: Sergio Pirozzi

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Gudelevicius, Harder, Keita, Scuderi; Rubino, Braschi. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Tarantino, Ievoli, Evangelista, Puzzoli, Deli, Elia, Mazzeo, Angiolini. Allenatore: Daniele Galloppa.