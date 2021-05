PRIMAVERA, Ko 1-0 con l'Inter: viola quartultimi

Quinta sconfitta consecutiva per la Fiorentina Primavera. La squadra allenata da mister Alberto Aquilani è stata, infatti, battuta per 1-0 dall'Inter Primavera in occasione del ventitreesimo turno di campionato andato in scena oggi. I nerazzurri si sono imposti proprio nel finale, grazie a una rete siglata al minuto 91 dall'attaccante Nicholas Bonfanti. I viola si trovano ora quartultimi in classifica con 24 punti, a + 5 dal penultimo posto.