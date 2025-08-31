Primavera, Fiorentina-Inter: viola in vantaggio al termine del primo tempo

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo del match tra i viola e l'Inter allo Stadio Curva Fiesole. A decidere il match per adesso è la rete di Riccardo Braschi, attaccante rientrato in Primavera dopo che la scorsa settimana era stato portato in prima squadra da Pioli per le sfide contro Polissya e Cagliari. Il primo gol in campionato del classe 2006 arriva su assist di Balbo che, lanciato in profondità da Montenegro, serve al volo il numero 9 della primavera gigliata al centro dell'area. Facile poi per Braschi appoggiare in rete. La formazione di Galloppa aveva trovato anche il raddoppio con Angiolini ma Caruso annulla per fuorigioco.