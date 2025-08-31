Primavera, Fiorentina-Inter finisce 1-0: decisivo Riccardo Braschi

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:01Primo Piano
di Redazione FV

Allo stadio Curva Fiesole si chiude sul risultato di 1-0 la sfida, valida per la terza giornata del campionato primavera1, tra Fiorentina e Inter. Decisiva la rete nel primo tempo di Riccardo Braschi che ha appoggiato in porta un preciso assist al volo di Balbo.

Se nella prima frazione ai viola è stato annullato il gol del raddoppio di Angiolini, nella ripresa i nerazzurri sono andati vicini al pareggio in due occasioni, prima con Lavelli che colpisce il palo e poi con Moressa che viene fermato da un grande intervento di Leonardelli. Un successo che permette alla formazione di Galloppa di salire in vetta alla classifica a 7 punti insieme a Parma e Atalanta.