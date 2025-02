Primavera, Atalanta-Fiorentina 1-2. 8° successo di fila e primato consolidato

La Fiorentina primavera non si ferma più. Ottavo successo consecutivo in campionato per i ragazzi di Galloppa che mantengono così il primato in classifica. I viola hanno battuto 2-1 l'Atalanta in rimonta allo stadio Carillo Pesenti Pigna grazie alle reti nella ripresa di Bertolini e Tarantino. Dopo una prima frazione terminata 0-0, nel secondo tempo i bergamaschi sono passati in vantaggio con la rete di Tavanti al 57'.

Al 70' il pareggio di Bertolini, poi al 91', in pieno recupero, Tarantino segna la rete del sorpasso con un bel destro da fuori area. Gigliati che salgono a quota 56 punti in classifica scavalcando di nuovo la Roma. Nella prossima sfida i ragazzi di Galloppa affronteranno al Viola Park il Sassuolo. Uno scontro d'alta classifica in programma domenica pomeriggio alle 13:00.