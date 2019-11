PRADÈ, Parlerò al gruppo: oggi noi non c’eravamo

Il ds viola Daniele Pradè ha commentato così la sconfitta per 5-2 della Fiorentina a Cagliari: "Abbiamo perso la partita sull’atteggiamento psicologico. Non sono preoccupato, perché tutto quello che succede lo prevedo. Il Cagliari è una squadra forte, noi non ci siamo stati. Siamo stati leggeri e molli. In più abbiamo fatto anche degli errori tattici. Per me questa è una stagione importante. Io devo vedere quello che succede per poi migliorare e costruire questa squadra in base a quello che ho visto. Appena rientrano i nazionali farò un discorso alla squadra e spiegherò quello che voglio. Non è calato l’aspetto fisico. Dal punto di vista mentale abbiamo perso. Anche negli 1 vs 1. C’era una notevole differenza di età tra le due squadre. Questa è una stagione per crescere e non commettere più questi errori. Questa qui è una squadra che lavora insieme da poco. Quando hai delle difficoltà emergono le tue lacune”.