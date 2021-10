PRADÈ, Obiettivo è creare identità. E in settimana...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato al termine della vittoria per 3-0 contro il Cagliari ai microfoni del sito ufficiale: "Abbiamo passato una settimana difficile ma noi eravamo sereni perché sappiamo qual è il nostro obiettivo ovvero creare un'identità. Ora siamo una squadra che esprime un certo tipo di calcio. Sappiamo che dobbiamo avere pazienza, sia per i risultati che per il nostro futuro. Crediamo molto nel nostro allenatore e nel suo lavoro. Sono molto felice, è una bella giornata. Sono felice per il presidente e la sua famiglia. Giocare con il Franchi pieno è un vantaggio che ci è mancato in questi due anni. Siamo una squadra difficile da affrontare in casa, giocare al Franchi sarà dura per tutti".

Un primo tempo giocato benissimo.

"Già il primo tempo poteva essere stra chiusa. Sono contento che il pubblico ci ha apprezzato visti gli applausi. Significa che stanno vedendo il nostro lavoro. Vogliamo ricreare l'empatia. La nostra è una buonissima classifica dobbiamo provare a vincere ogni partita. L'obiettivo è migliorarci sempre. Sappiamo quello che abbiamo di buono e ciò che da migliorare. Uniti è la parola d'ordine".

Siete riusciti a superare una settimana molto complicata dopo l'ultima sconfitta.

"Nessuno di noi si aspettava il ko a Venezia ma tutte le partite sono difficili. Dobbiamo essere preparati e sereni sul lavoro. Abbiamo vissuto una settimana particolare dove è stato messo in discussione tutto il lavoro che avevamo fatto fino a ora. Ci aspettavamo una risposta importante. Oggi la Fiorentina è stata una squadra che ha dominato per 90 minuti creando molte occasioni, questo deve darci fiducia".

Oggi sono scesi in campo giocatori che rientravano da infortuni o che hanno giocato meno, un bel segnale?

"Chi ha giocato oggi ha dato il proprio supporto, anche chi gioca meno. Complimenti ai ragazzi e complimenti al mister".